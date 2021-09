Nigéria: plusieurs personnes enlevées par des terroristes dans l’Etat de Kaduna

Des terroristes armés ont attaqué certaines communautés du Nigéria, dans l’Etat de Kaduna, au nord-ouest du pays, ce mardi 7 septembre 2021. Au total, 18 personnes ont été enlevées par les terroristes.

« Les terroristes sont venus en grand nombre, semant la confusion dans le quartier et ont emmené 18 habitants avec eux », rapporte la presse locale, citant un témoin. « Le gouvernement de l’État de Kaduna avait, en raison de l’insécurité accrue, suspendu les marchés quotidiens dans sept zones d’administration locale, interdit le transport de bétail à l’intérieur et à l’extérieur de l’État et l’abattage d’arbres à des fins commerciales », ajoute la source.

L’Etat de Kaduna est couramment ciblé par des attaques terroristes. Plusieurs personnes dont, des élèves ont été enlevés dans cet Etat du Nigéria. Pour l’heure, les autorités n’ont pas encore fait de déclaration sur la nouvelle attaque des terroristes. Notons que le président Buhari échange fréquemment avec les principaux chefs services de l’armée, afin de prendre des décisions idoines au fur et à mesure que la situation sécuritaire évolue.