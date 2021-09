Nigéria: le président de la Commission des crimes économiques et financiers s’évanouit en plein discours

Le président de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Abdulrasheed Bawa, s’est évanouit alors qu’il tenait ce jeudi, un discours à la villa présidentielle à Abuja, ont annoncé les médias nigérians.

Le président de la Commission des crimes économiques et financiers (EFCC), Abdulrasheed Bawa, s’est effondré lors de la troisième célébration de la Journée nationale de l’identité, organisée ce jeudi à la villa présidentielle à Abuja, capitale du Nigéria. L’homme a subitement perdu connaissance alors qu’il prononçait son discours devant un parterre de personnalités.

D’après Tribune, Bawa délivrait un message de bonne volonté lorsqu’il s’est soudainement arrêté, a reculé vers son siège et s’est allongé, Alors qu’il était encore dans les nuages, le président de l’EFCC a été escorté par le ministre des Communications et de l’Économie numérique, Isa Pantami, et d’autres dignitaires qui l’ont tenu et guidé hors de la salle, le temps qu’il retrouve ses esprits.

Nommé président titulaire de l’EFCC le 16 février 2021, Abdulrasheed Bawa a été confirmé par l’Assemblée nationale en tant que président exécutif de l’institution, le 24 février dernier. Il succède officiellement à M. Ibrahim Magu, ancien président par intérim de la Commission.