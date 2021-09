Nigéria: le célèbre chanteur Davido, encore en deuil

C’est le cinquième membre de l’équipe de Davido à décéder en quatre ans. Le photographe officiel en chef de Davido Music World (DMW), Fortunate Ateumunname Peter, plus connu sous le nom de Fortune, âgé de 24 ans, s’est noyé sur le lieu d’une séance de photos à Lagos, mardi soir.

Une fois de plus, le chanteur superstar nigérian, Davido, est en deuil car il a perdu son photographe personnel. Fortunate Ateumunname Peter, plus connu sous le nom de Fortune, était le photographe officiel en chef de Davido Music World (DMW). Selon certaines sources, le célèbre photographe, âgé de 24 ans, s’est noyé sur le lieu d’une séance de photos. Fortune sera le deuxième proche collaborateur du leader du 30BG à décéder cette année.

La mort de Fortune survient trois mois seulement après le décès d’un autre proche collaborateur de l’Omo Baba Olowo (O.B.O) autodidacte, Habeeb Ademola Uthman, plus connu sous le nom d’Obama DMW, décédé des suites d’un problème cardiaque. En tant que photographe personnel de Davido, il a eu l’occasion de parcourir plus de 50 villes dans le monde, y compris au Moyen-Orient, au Royaume-Uni, en Afrique du Sud et dans d’autres régions d’Afrique, pour transmettre son amour du métier et documenter des images attrayantes pour le monde de l’art.

Le photographe est le cinquième membre de l’équipe de Davido à décéder en quatre ans. Un autre membre de l’équipe, Tagbo Umeike, est mort dans sa voiture, qui était garée devant l’hôpital général de Lagos Island.