Nigéria – Guerre de leadership: la femme de TB Joshua expulse des collaborateurs de son défunt mari

Des collaborateurs du prophète Temitope Balogun Joshua, alias T.B Joshua, ont été expulsés de la Synagogue Church of All Nations, SCOAN. Selon des sources, l’épouse du défunt prophète T.B. Joshua a procédé à cette expulsion dans le cadre des mesures prises pour prendre la direction de l’église qui est fermée depuis l’enterrement du célèbre télévangéliste nigérian.

Après le décès de son influent mari, le pasteur nigérian TB Joshua, samedi 5 juin 2021, Evelyn Joshua, l’épouse du fondateur de l’Église Synagogue de toutes les Nations située à Lagos, devrait prendre les rênes de la méga-Church évangélique. Evelyn Joshua avait été nommée au puissant conseil d’administration de SCOAN, conformément à la constitution de l’église qui prescrit un minimum de trois administrateurs pour l’église.

Mais, ce vendredi 10 septembre 2021, Evelyn Joshua a procédé à une expulsion dans le cadre des mesures prises pour prendre la direction de l’église qui est fermée depuis l’enterrement du très populaire et controversé prédicateur évangélique. « Ces collaborateurs à qui on a demandé de partir sont ceux qui ont manqué de respect à Evelyn du vivant de son mari. Ils l’ont mise à l’écart, c’est un bras de fer puissant », a déclaré une source au média nigérian Daily Post.

Naija News rapporte que la nomination de Evelyn Joshua fait suite à une décision de justice rendue jeudi par la Haute Cour fédérale, Division judiciaire de Lagos, à Ikoyi. Le verdict a été rendu des suites d’une plainte déposée par certains membres engagés de l’église, contre les administrateurs.

Temitope Balogun Joshua, 57 ans, est décédé le 5 juin après une brève maladie, selon l’église. En 2011, le magazine Forbes estimait à entre 10 et 15 millions de dollars la fortune de Temitope Balogun Joshua, que ses fidèles appelaient simplement « l’homme de Dieu » ou « le prophète » et qui s’attribuait de nombreux « miracles » – affirmant notamment avoir guéri des gens du Sida – et même des résurrections. Revendiquant avoir prédit de nombreux événements, il avait toutefois fixé au 27 mars 2020 la disparition totale du Covid-19.