Nigéria: 48 terroristes de Boko Haram tués dans le nord-est du pays

48 combattants de la secte islamiste Boko Haram ont été tués dans l’Etat de Borno dans le nord-est du Nigéria, a annoncé ce vendredi le ministère de la Défense.

L’armée nigériane a mené du 14 au 27 août 2021, plusieurs opérations contre les combattants de la secte islamiste Boko Haram dans l’Etat de Borno dans le nord-est du pays. Quelques 48 djihadistes ont été tués au cours de ces opérations. C’est ce qu’a indiqué ce vendredi le porte-parole adjoint du ministère nigérian de la Défense, Bernard Onyoko.

Selon Bernard Onyoko, plusieurs autres membres de l’organisation djihadiste ont été blessés au cours de l’opération mais ont réussi à s’enfuir. Par ailleurs, 20 hauts cadres de Boko Haram ont été arrêtés et 565 autres se sont rendus aux forces armées, a ajouté l’officiel nigérian.

Depuis 2009, la violence de Boko Haram a fait plus de 20 000 morts et déplacé des millions de personnes au Nigeria. L’organisation a également lancé, depuis 2015, des attaques dans les pays voisins comme le Cameroun, le Tchad et le Niger.