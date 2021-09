Nigeria: 34 civils tués par des bergers fulani, dans l’attaque d’un village

Trente-quatre civils ont été tués, dimanche 26 septembre, par des assaillants armés dans l’attaque d’un village situé dans l’Etat de Kaduna, dans le Nord-Ouest de Nigeria. Selon des médias locaux, l’attaque serait perpétrée par des bergers peuls.

« Des hommes non identifiés ont attaqué le village de Madamai dans le district de Kaura (…) 34 habitants ont été tués au cours de l’attaque. Sept ont été blessés », a déclaré le responsable de la sécurité de Kaduna Samuel Aruwan dans un communiqué, rapporté par AFP. Selon un premier bilan, trente-quatre civils ont été tués par ces assaillants armés dans un village situé dans l’Etat de Kaduna, dans le Nord-Ouest de Nigeria, en proie aux violences de groupes criminels, ont indiqué lundi les autorités locales. Selon des médias locaux, des bâtiments ont également été incendiés.

Les États du nord-ouest et du centre du Nigéria sont depuis longtemps en proie à la violence entre les communautés d’éleveurs et d’agriculteurs nomades qui se disputent les terres et l’eau. Les attaques se sont intensifiées avec l’émergence de bandes criminelles lourdement armées, connues localement sous le nom de bandits, qui pillent les villages, volent le bétail et kidnappent pour obtenir une rançon. Les gouvernements de certains États ont temporairement fermé des écoles après des enlèvements.

L’Etat de Kaduna est couramment ciblé par des attaques terroristes. Plusieurs personnes dont, des élèves ont été enlevés dans cet Etat du Nigéria. En mai dernier, des centaines de personnes ont marché sur l’axe reliant Abuja, la capitale (centre) et Kaduna (nord) pour dénoncer les enlèvements, tueries et attaques qui ne cessent de se multiplier au Nigeria depuis une demi-douzaine d’années.