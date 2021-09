Nicotine: comment mettre fin à sa dépendance à la cigarette ?

Se libérer de la dépendance à la cigarette n’est pas chose aisée. La nicotine étant une substance addictive, difficile de stopper sa consommation, une fois qu’on en a pris goût. Mais étant nocive, aussi bien pour le fumeur que pour son entourage, c’est pourtant la seule solution pour préserver sa santé. Parmi les différentes méthodes et solutions pour y parvenir, la cigarette électronique s’avère être particulièrement efficace. Bénin Web Tv vous livre quelques explications.

Par l’usage de la cigarette électronique…

Disponibles dans des boutiques en ligne spécialisées, la cigarette électronique, encore appelée e-cigarette ou vapoteuse, a été conçue pour aider les fumeurs à abandonner, de façon progressive, la cigarette traditionnelle. C’est un appareil qui, dans un aérosol, évapore de la nicotine et des additifs, afin que l’utilisateur puisse inhaler la vapeur produite.

Ainsi, le principe d’une vapoteuse consiste à produire une fumée qui se rapproche de celle du tabac. Cette dernière est obtenue par combustion d’un liquide appelée e-liquide, celui-ci étant un mélange issu du propylène glycol et de la glycérine végétale auxquels on rajoute de l’alcool, de l’eau, des aromes et de la nicotine à taux variable. Moins nocif que le tabac, en raison de l’absence de goudron, ce dernier joue un rôle important dans le succès du sevrage tabagique.

La cigarette traditionnelle pour annihiler la dépendance à la nicotine…

Il faut préciser que la vapoteuse n’est pas une solution miracle pour arrêter de fumer. Pour l’atteinte de cet objectif, il faut bien choisir votre e-cigarette, ce qui ne sera pas aisé pour un débutant.

Réussir à arrêter la cigarette traditionnelle, en optant pour un modèle électrique, induit, par ailleurs, un changement dans nos habitudes. Il est important de s’accommoder rapidement à des gestes, tels que la recharge des batteries de son appareil ou le remplissage de son réservoir. Aussi, faut-il s’abstenir de fumer parallèlement à l’usage des cigarettes classiques. Le risque, à cet effet, c’est la rechute sur le tabac, en ce sens que l’organisme est plus habitué à ce dernier.

Outre la cigarette électronique, quelques habitudes à adopter…

Le maître-mot dans la décision, de se débarrasser de la dépendance à la cigarette, est moins lié à l’efficacité de la cigarette électronique dans cette démarche que de la volonté qui vous anime. Stopper la cigarette traditionnelle demande beaucoup de détermination. Pour cette raison, il faut :

S’entourer des bonnes personnes surtout durant les premiers mois d’utilisation de votre e-cigarette ;

S’éloigner autant que possible des endroits que vous associerez fortement à la cigarette, par exemple, des lieux que vous aviez l’habitude de fréquenter quand vous fumiez ;

Savoir qu’arrêter de fumer avec une cigarette électronique peut être un long processus. Vous pourrez une fois ou deux céder à la tentation de prendre une cigarette ;

Rechercher dans la mesure du possible l’accompagnement d’un professionnel ;

Combiner l’utilisation de votre e-cigarette avec d’autres méthodes qui ont fait leur preuve, notamment certains médicaments.

La cigarette électronique est un gadget, conçu dans le but de vous permettre de vous libérer de la dépendance à la cigarette. Atteindre votre objectif ne se fera pas d’un coup de baguette magique, l’ultime décision devant être personnelle. À condition de le vouloir, tout le monde peut arrêter de fumer.