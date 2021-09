New York: une fellation entre un couple de gorilles choque les spectateurs d’un zoo (Vidéo)

Les visiteurs d’un zoo de New York sont restés bouche bée lorsqu’un gorille a été filmé en train de faire une fellation à son partenaire.

Cette semaine, lors d’une visite en famille au zoo du Bronx, un homme a eu une drôle de surprise. L’américain, en visite au Zoo avec sa fille de 4 ans et sa nièce, a assisté à une scène de gâterie entre singes.

Un couple de gorilles fringants du zoo a été filmé en train de faire une fellation à son partenaire devant des visiteurs du zoo médusés. Le clip de cette scène obscène fait actuellement le tour des médias sociaux, mais les experts animaliers affirment que tout cela est tout à fait normal. Les images montrent le simien en train de servir son partenaire alors qu’ils sont étalés sur le sol, tandis que les spectateurs s’esclaffent et détournent leurs enfants.

L’homme qui a immortalisé la scène a déclaré au New York Post : « J’étais choqué et je n’avais aucune idée que c’était un acte ‘naturel’. Le média rapporte que, contrairement à la croyance populaire, le sexe oral est assez courant chez les animaux : on a vu des guépards, des ours et des chauves-souris s’adonner à cet acte.