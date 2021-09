Nathalie Koah: l’influenceuse donne la raison pour laquelle elle ne veut plus d’un partenaire camerounais

Après sa relation estompée avec Samuel Eto’o, l’influenceuse Nathalie Koah ne veut plus sortir, ni se marier à un Camerounais. Voici la raison qui motive sa décision.

En effet, dans une récente sortie, la chanteuse camerounaise Mani Bella a conseillé la femme d’affaire et influenceuse, Nathalie Koah a jeté son dévolu sur un camerounais, en voulant faire son choix du conjoint. « Ma Nathalie Koah chérie d’amour. Tout ce que la république et moi-même te demandons c’est de ne pas aller très loin quand tu vas te décider officiellement! Nous avons déjà perdu trop de joyaux dans ce pays! On te veut avec un « deuxcentstrenteseptlois » stp…Si au moment du choix final tu hésites ou alors, tu te sens confuse fais-moi signe. Je prophétiserai sur le choix final qui te conviendra le mieux car j’ai ce don ces derniers temps! Je préfère ne pas encore te proposer un frère comme Sergio Polo (si et seulement si il est libre évidemment)…Vous avez pourtant les mêmes caractéristiques! Sapeurs, chic, élégant mais bon. Même avec Fignon Tralala ça peut aussi donner. Bref. Comme je te l’ai dit je te laisse le choix en espérant juste que ce choix sera made in Cameroun… », avait écrit Mani Bella.

En réponse à ce conseil de Mani Bella, l’ex partenaire de l’international camerounais, Nathalie Koah a répondu qu’elle ne veut plus d’un homme camerounais. Et pour cause, selon elle, ces derniers sont sans confiance. « Notre Mani Bella internationale je te remercie pour ton intervention qui me flatte. Mais mama j’ai préféré fouiller méthodiquement ailleurs en Afrique! Car nos frères camerounais là sont sans confiance. Ils aiment les jeux brutaux avec nos organes. Vraiment j’aime la paix et le sommeil sans perturbation », a répondu Nathalie Koah à Mani Bella.

Par ailleurs, il faut noter que lors de son passage sur l’émission Life Week-end diffusée sur la chaîne ivoirienne de télévision Life Tv en avril dernier, Nathalie Koah a fait un comeback sur sa relation avec l’international camerounais, Samuel Eto’o. Elle a profité de l’occasion pour montrer sa gratitude envers ce dernier.