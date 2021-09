«Moov Africa»: un réseau de télécommunications toujours en novation

Modifier l’article

L’usage de moyens de télécommunications en Afrique est en pleine mutation. Toujours en novation, Moov séduit en Afrique. Pour en illustrer le développement, on pourra noter la naissance de la nouvelle griffe, créée dans le paysage des télécommunications africains sous le nom de «Moov Africa», que le Groupe Maroc Telecom a lancée.

A travers «Moov Africa», les filiales du Groupe Maroc Telecom sont désormais réunies autour d’une identité commune. A ce titre, le Groupe Maroc Telecom, qui est présent actuellement dans 11 pays sur le continent africain, à savoir : Maroc, Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Gabon, Mali, Mauritanie, Niger, République Centrafricaine, Tchad et Togo, qui apporte son assistance à plus de 70 millions de clients Mobile, Fixe et Internet, renforce son ancrage en Afrique.

Orienté vers la diversité culturelle et historique, le Groupe Maroc Telecom a donc mis son savoir-faire au service d’un continent dynamique et en pleine mutation, tiré par sa jeunesse et ses talents. C’est ainsi une nouvelle page qui s’ouvre, aussi bien pour le Groupe que pour les utilisateurs, à travers une nouvelle identité de marque qui rassemble les 10 filiales télécoms africaines de Maroc Telecom, renforcé d’un plus large territoire de présence et des effets de synergie, qui contribueront au rayonnement commercial de la marque dans chaque pays.

Cette nouvelle identité illustre la vision du Groupe Maroc Telecom : «L’Afrique en mouvement», qui réside dans le principe de partage du savoir-faire du groupe et sa capacité d’innovation au profit des pays dans lesquels il opère. Le nouveau signe graphique illustre toute la force du groupe Maroc Telecom et son engagement à mettre ses expertises au service de chacune de ses filiales», explique le Groupe, rapporté par le site aujourdui.ma, ajoutant que la nouvelle marque Moov Africa adopte la signature «Un monde nouveau vous appelle» de l’opérateur global, qui s’inscrit dans la continuité d’une promesse d’un monde d’innovations qui ne cesse de se renouveler.

Pour illustrer cette nouvelle identité et la faire connaître du plus grand nombre, la légende du sport Teddy Riner a prêté sa voix et son image au Groupe Maroc Telecom et porte haut et fort les couleurs de l’opérateur global de télécommunications, dont il est l’ambassadeur depuis 2017. Ainsi, l’appellation trouve ses racines dans la marque «Moov» déjà présente sur 50% du territoire du Groupe Maroc Telecom et qui illustre cette image forte de mouvement, de renouveau, de vie.

L’ellipse symbolise le dynamisme conjugué au mouvement. Les losanges évoquent l’univers digital et technologique dans lequel le groupe opère alors que les couleurs font références à l’univers de la technologie et de l’innovation ainsi que l’énergie et le dynamisme. La signature historique du Groupe est maintenue. Elle témoigne d’une expérience de plus de 20 ans. L’expression «Un monde nouveau vous appelle» traduit le sens premier et universel de la communication, à savoir celui de créer un lien, le lien vers ce monde nouveau et donc l’avenir dans tout ce qu’il apporte de nouveautés et de bénéfices technologiques comme sociétaux, relève Maroc Telecom.

