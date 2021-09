Mondial Féminin U20: le stade Général Mathieu Kérékou accueillera le match Burkina Faso vs Gambie

Pour défaut de stade homologué, le Burkina Faso recevra la Gambie en octobre prochain, au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, dans le cadre du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde féminin U20 Costa Rica 2022, a annoncé la CAF.

A l’instar de la Côte d’Ivoire ou du Malawi, le Burkina Faso ne jouera pas non plus de match sur ses stades. Les pelouses du pays ne sont pas homologuées par la CAF et la FIFA, car ne respectant pas les normes internationales. Une mauvaise nouvelle pour les Étalons, engagés dans les compétitions internationales.

En effet, l’équipe burkinabé féminin U20 recevra en octobre prochain la Gambie dans le cadre du match retour du deuxième tour des éliminatoires de la Coupe du monde Costa Rica 2022. Une rencontre qui a été finalement délocalisée au Bénin sur le stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, selon une information de la CAF, rapportée par Sportdrome. Le match se déroulera le 9 octobre 2021. Mais avant, les Étalons dames U20 vont se déplacer à Bakau le 24 septembre 2021 pour affronter les Scorpions dames U20 de la Gambie en match aller.

A noter que ce n’est pas la première fois que le stade Général Mathieu Kérékou est choisi pour abriter une rencontre internationale. Récemment rénové, l’enceinte sportive avait déjà accueilli la finale de la Coupe CAF entre le Raja Casablanca et la JS Kabylie. Le stade va également abriter en octobre, la rencontre entre la Côte d’Ivoire et le Malawi, comptant pour la quatrième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022.