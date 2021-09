Mondial 2022 (Q): suivez Madagascar vs Bénin en direct et en intégralité (vidéo)

Le Bénin défie Madagascar ce jeudi à 16h GMT au stade Barea Mahamasina d’Antananarivo, dans un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Un duel au sommet entre deux équipes non qualifiées pour la CAN et qui tentent de se relancer. Suivez le match en direct.