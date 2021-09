Mondial 2022 (Q): Madagascar vs Bénin, Algérie vs Djibouti, les affiches de ce jeudi 2 septembre

La première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique se poursuit ce jeudi avec l’entrée en lice des représentants des groupes A, E, H, I et J. Madagascar vs Bénin et Algérie vs Djibouti sont notamment les affiches au programme.

Punit par la Sierra Leone (1-0) lors des éliminatoires de la Coupe d’Afrique, le Bénin doit se racheter ce jeudi à Antananarivo face à Madagascar, à l’occasion de la première journée des qualificatives de la Coupe du monde 2022. En déplacement chez les quarts de finaliste de la dernière CAN, les Écureuils pourront compter sur leur attaquant Steve Mounié, auteur d’une jolie réalisation face au PSG en début de saison.

Mais l’équipe du sélectionneur Michel Dussuyer devra se passer de plusieurs cadres initialement convoqués pour cause de blessures ou de Covid-19 (notamment Olivier Verdon, Sessi d’Almeida et Jodel Dossou). La rencontre aura lieu à partir de 16 h (GMT) au stade Barea Mahamasina d’Antananarivo.

Algérie et Burkina Faso en piste

Champion d’Afrique en titre, l’Algérie lance sa campagne face à la Djibouti. Un adversaire a priori facile pour les Fennecs qui restent sur une série record de 27 matchs sans défaite. Et pour l’occasion, le sélectionneur Djamel Belmadi pourra compter sur ses stars Mahrez, Delort ou encore Bennacer, de retour de blessure,

Dans l’autre match du groupe A, le Burkina Faso, privé de ses cadres Bertrand Traoré (Aston Villa) et Edmond Tapsoba (Bayer Leverkusen), affrontera le Niger, contraint de «recevoir» les Etalons à Marrakech au Maroc.

Le programme du jeudi 2 septembre (horaire en GMT):

13h, RD Congo vs Tanzanie (Groupe J)

13h, Kenya vs Ouganda (Groupe E)

16h, Namibie vs Congo (Groupe H)

16h, Madagascar vs Bénin (Groupe J)

16h, Niger vs Burkina Faso (Groupe A)

19h, Maroc vs Soudan (Groupe I)

19h, Algérie vs Djibouti (Groupe A)