Mondial 2022 (Q) : les résultats complets des rencontres disputées lors de la première journée

La première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 a pris fin ce samedi avec les rencontres disputées cet après-midi. Découvrez les résultats complets de ce premier tour.

20 rencontres ont été disputées cette semaine à travers l’Afrique à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022. 13 victoire ont été enregistrées pour 4 matchs nuls. Les faits les plus marquants de ce premier sont le récital de l’Algérie face à la Djibouti (8-0) et le match nul décevant à domicile de la RD Congo face à la Tanzanie (1-1). La défaite du Gabon en Libye (2-1) et le gros coup réalisé par le Bénin, vainqueur à Madagascar (1-0), méritent également d’être soulignés.

Découvrez tous les résultats de cette première journée des éliminatoires:

Groupe A

Algérie 8-0 Djibouti

Niger 0-2 Burkina Faso

Groupe B

Mauritanie 1-2 Zambie

Tunisie 3-0 Guinée Équatoriale

Groupe C

Nigeria 2-0 Liberia

Centrafrique 1-1 Cap-Vert

Groupe D

Cameroun 2-0 Malawi

Mozambique 0-0 Côte d’Ivoire

Groupe E

Kenya 0-0 Ouganda

Mali 1-0 Rwanda

Groupe F

Libye 2-1 Gabon

Égypte 1-0 Angola

Groupe G

Ghana 1-0 Éthiopie

Zimbabwe 0-0 Afrique du Sud

Groupe H

Sénégal 2-0 Togo

Namibie 1-1 Congo

Groupe I

Maroc 2-0 Soudan

Guinée-Bissau 1-1 Guinée

Groupe J

RD Congo 1-1 Tanzanie

Madagascar 0-1 Bénin

Le classement groupe par groupe