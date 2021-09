Mondial 2022 (Q): les prochains rendez-vous des Écureuils du Bénin

En course pour la phase finale de la Coupe du monde Qatar 2022, l’équipe béninoise de football va retrouver les pelouses en octobre prochain. Ceci pour le compte de la troisième et quatrième journée des éliminatoires.

Les éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique vont reprendre leur cours en octobre prochain. Engagé dans la course pour la phase finale de cette grande compétition mondiale, le Bénin sera aussi de la partie. Les Ecureuils vont défier la Tanzanie en match aller et retour. Une double confrontation comptant pour la troisième et quatrième journée des phases qualificatives.

Les Béninois se déplaceront à Dodoma pour affronter les Taifa stars, le 07 octobre 2021, avant de recevoir l’équipe tanzanienne, quatre jours plus tard au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Deux rencontres cruciales pour l’équipe béninoise qui doit empocher les six points de la victoire pour assurer la première place du groupe J, les Écureuils occupant actuellement la deuxième position dans le groupe J.

Une place acquise après les deux premières journées des phases éliminatoires du Mondial qatari. Les poulains de Michel Dussuyer avaient en effet battu les Bareas de Madagascar (0-1) à Antananarivo avant de faire un nul (1-1) contre la RDC à Cotonou.