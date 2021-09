Mondial 2022 (Q): le Sénégal écrase le Congo à Brazzaville, le Nigéria s’est fait peur

Avec des buts de Dia et Sadio Mané, le Sénégal a dominé le Congo (1-3) à Brazzaville ce mardi, pour s’offrir sa deuxième victoire aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022. A Mindelo, le Nigéria a difficilement pris le dessus sur le Cap-Vert (1-2).

Victorieux du Togo (2-0) il y a une semaine, le Sénégal vient d’enchaîner sa deuxième victoire consécutive aux éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Lions de la Téranga ont écrasé le Congo (1-3) ce mardi au stade Alphonse Massamba-Debat de Brazzaville pour le compte de la deuxième journée. Dans une rencontre globalement maîtrisée, les poulains d’Aliou Cissé ont allié rigueur défensive et stratégie offensive pour venir à bout des Congolais accrocheurs.

Les Sénégalais avaient ouvert le score à la demi-heure de jeu sur un joli but de Boulaye Dia, bien lancé en profondeur sur une montée de Koulibaly (0-1, 27e). Mais l’équipe hôte va revenir dans la partie avant la pause grâce à un penalty transformé par Ganvoula (1-1, 45e+2).

Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Kalidou Koulibaly vont montrer un tout autre visage avec des passes plus précis et une domination plus accentuée. Une nouvelle tactique offensive qui a pourtant pris du temps à se concrétiser. Mais avec persévérance et la volonté de gagner la partie, toute cette débauche d’énergie à fini par payer à dix minutes du terme. D’abord par Ismaïla Sarr sur une frappe surpuissante qui ne laisse aucune chance à Mafoumbi (1-2, 83e). Puis par Sadio Mané sur un penalty concédé par le portier congolais (1-3, 87e). Le Sénégal l’emporte donc et garde la tête du groupe H devant la Namibie qui a battu le Togo dans l’autre rencontre de cette poule.

Le classement : Sénégal 6 pts, Namibie 4 pts, Congo 1 pt, Togo 0 pt

Le Nigéria évite le piège Cap-Vert

Vainqueur logique du Liberia (2-0) pour sa première sortie dans ces phases qualificatives de la Coupe du monde 2022, le Nigéria a difficilement réussi à enchaîner pour son second match dans le groupe C. En confrontation avec le Cap-Vert ce mardi à l’Estádio Municipal Adérito Sena de Mindelo, les Super Eagles se sont imposé sur le score étriqué de 2-1.

Menés au score sur un but de Dylan Tavares (1-0, 19e). qui permet aux Requins Bleus de prendre les devants dans la partie, les Nigérians vont égaliser quelques minutes plus tard par l’intermédiaire de Victor Osimhen (1-1, 29e). Et en seconde période, un contre son camp de Kenny Rocha Santos qui trompe son propre gardien de but va permettre aux aux poulains de Gernot Rohr de remporter la partie. Une victoire poussive mais suffisante qui permet au Nigéria de se détacher de prendre trois points d’avance sur le Liberia à la tête de la poule C.

Le classement : Nigeria 6 pts, Liberia 3 pts, Cap Vert 1 pt, Centrafrique 1 pt

