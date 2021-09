Mondial 2022 (Q): le Bénin tenu en échec par la RDC, mais conserve la tête du groupe J

Le Bénin a arraché le nul (0-0) contre la RDC ce lundi à l’occasion de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Un résultat qui permet aux Écureuils de garder la tête du groupe J.

Pas de passe de deux pour le Bénin.Tombeurs de Madagascar la semaine dernière, les Écureuils n’enchaîneront pas une deuxième victoire de rang. Opposés à la RDC ce lundi au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou, les Béninois ont dû se contenter d’un match nul (1-1). Un résultat qui permet aux poulains de Michel Dussuyer de prendre provisoirement une petite avance sur leurs adversaires.

Le résumé de la rencontre

Le match a pourtant mal démarré pour les Écureuils. Pris à la gorge par des Fauves congolais décidés à remporter leur première victoire dans ces éliminatoires, les Béninois ont rapidement concédé l’ouverture du score. Un but inscrit à la 12è minute par Dieumerci Mbokani sur un bon service d’ensemble. Une ouverture du score qui a plongé la bande à Steve Mounié dans un temps de flottement, plusieurs fois déstabilisés par le duo Bakambu-Mbokani.

Mais le Bénin reviendra dans la partie quinze minutes plus tard. Sur un centre, Dorémus trouvait Adéoti, qui profitait de l’apathie de la défense congolaise et surtout de la sortie ratée de Kiassumbua, pour égaliser d’une tête rageuse (1-1, 33e). Le match venait d’être relancé. Les Congolais ripostaient sur une reprise d’Akolo qui passait juste à côté mais ce sont surtout les hommes de Michel Dussuyer qui se montraient les plus menaçants et Kiassumbua se rattrapait superbement en effectuant une sortie pour contrer une tête de Mounié.

Au retour des vestiaires, les Écureuils se montraient plus dangereux et plus réalistes face à des Léopards de moins en moins entreprenants et moins agressifs. Jodel Dossou, sur un coup de tête, était à deux doigts de donner l’avantage aux siens, mais sa tentative a échoué sur le poteau. Steve Mounié, dans l’une de ses dernières actions offensives, a également créé la frayeur dans le camp congolais avec un coup de tête qui passait à côté de la cage congolaise.