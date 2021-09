Mondial 2022 (Q): le Bénin maîtrise Madagascar et prend la tête du groupe J

Avec un but de son buteur Steve Mounié, Madagascar s’est incliné face au Bénin ce jeudi à Antananarivo à l’occasion de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Une précieuse victoire des Écureuils qui prennent la tête du groupe J.

Entrée réussie pour le Bénin. Ce jeudi, les Écureuils affrontaient les Barea de Madagascar au stade Barea Mahamasina d’Antananarivo, dans un match comptant pour la première journée des éliminatoires de la Coupe du Monde Qatar 2022. Et à l’arrivée, la sélection béninoise s’est imposée sur le score de 1-0.

Bien entrée dans le match, les hommes de Michel Dussuyer se procuraient les premières situations, à l’instar des percées infructueuses de Cebio Soukou dans la surface adversaire. Une pression qui a finalement payé avec l’ouverture du score à la 22è minute signée Steve Mounié. L’attaquant de Brest, bien placé dans les 16 mètres malgache, a crucifié le portier adverse sur un coup de tête, suite à une belle offre de Soukou (0-1).

Une ouverture du score que les Écureuils ont globalement bien géré jusqu’au coup de sifflet final, alliant rigueur défensive et attaque offensive coordonnée. Les poulains de Dussuyer auraient même pu porter la marque à 2-0 mais Ahlinvi, contré in extremis, et Désiré Azankpo, mis en échec par le poteau, ont empêché cette issue.

Le Bénin l’emporte donc et prend la tête du groupe J devant la RDC qui a été tenu en échec par la Tanzanie (1-1) un peu plus tôt dans la journée. Les deux équipes se retrouveront lundi 06 septembre au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou à l’occasion de la deuxième journée.