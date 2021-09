Mondial 2022 (Q): la liste du Togo avec Alaixys Romao et Floyd Ayité face au Congo

Le Togo a communiqué ce lundi sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face au Congo, en éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Les Éperviers recevront les Diables rouges, le 7 octobre, avant de se déplacer chez les Congolais, trois jours plus tard.

Battu lors des deux premières journées, face au Sénégal (2-0) et contre la Namibie (0-1), le Togo va tenter de relancer sa campagne en éliminatoire de la Coupe du monde Qatar 2022. Les Eperviers défieront le Congo en octobre prochain, dans une double confrontation comptant pour les troisième et quatrième journée. Les Togolais recevront les Diables Rouges le 09 octobre à Kegué avant de faire le déplacement trois jours plus tard.

Pour l’occasion, le sélectionneur Paulo Duarte a convoqué un groupe de 26 joueurs dont la plupart évolue hors du continent. Le technicien portugais a notamment rappelé Jacques Alaixys Romao, Ilhas Bebou et Floyd Ayité qui était absents lors des deux matchs précédents. Dernier du groupe H avec zéro point au compteur, le Togo doit cravacher dur pour remonter dans le tableau de classement.

La liste du Togo face au Congo: