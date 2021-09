Mondial 2022 (Q): la Côte d’Ivoire relancée, tous les résultats du lundi

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique se poursuivait ce lundi avec six rencontres au programme. Découvrez les résultats de ces affiches.

Six rencontres étaient au programme ce lundi pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 zone Afrique. Leader du groupe J, le Bénin a arraché un nul (1-1) précieux face à la RDC au stade Général Mathieu Kérékou. Ménés au score sur un but de Dieumerci Mbokani, les Écureuils sont revenus à la marque, un quart d’heure plus tard sur une tête rageur de Jordan Adéoti. Le Bénin reste premier du groupe J avec 4 points devant la RDC, qui pourrait dégringoler au classement en cas de victoire entre la Tanzanie et Madagascar dans l’autre rencontre de cette poule.

Belle victoire de l’Afrique du Sud contre le Ghana dans le groupe G. Condamnés à gagner après leur nul décevant contre la Zimbabwe, les Bafana Bafana se sont imposés face aux Blacks Stars sur le score de 1-0. Un but inscrit en fin de partie par Hlongwane sur un bon centre de Mokoena. Les Sud-africains prennent la tête du groupe G au détriment de leur adversaire du jour.

Même constat dans le groupe C avec le Liberia qui lance sa saison après sa victoire de ce lundi contre la Centrafrique, auteur de sa deuxième victoire consécutive à domicile (la rencontre à été délocalisée au stade de la Réunification au Cameroun). Les Lone Stars ont battu la Centrafrique sur la plus petite des marques (1-0). Suffisant pour eux pour avoir leur trois premiers points.

Enfin, dans le groupe D, la Côte d’Ivoire s’est relancée après son nul contre le Mozambique. Les Eléphants ont dompté les Lions du Cameroun (2-1) chez eux et prennent la tête de leur poule.

Les résultats de ce lundi 6 septembre

Bénin vs RD Congo (Groupe J) 1-1

Ouganda vs Mali (Groupe E) 0-0

Djibouti vs Niger (Groupe A) 2-4

Afrique du Sud vs Ghana (Groupe G) 1-0

Liberia vs Centrafrique (Groupe C) 1-0

Côte d’Ivoire vs Cameroun (Groupe D)