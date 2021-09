Mondial 2022 (Q): la Côte d’Ivoire out, le Bénin présent… liste des stades autorisés par la CAF

La Confédération africaine de football (CAF) a sorti mardi, la liste des stades autorisés à accueillir les prochaines rencontres éliminatoires de la Coupe du monde 2022. Récemment rénové, le stade Général Mathieu Kérékou fait partie de la liste.

Les troisième et quatrième journées des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en zone Afrique auront lieu en octobre prochain. Deux sorties très importantes pour les équipes qui pourraient déjà valider leur ticket pour les barrages en cas de bon résultat. Et pour permettre aux uns et aux autres de jouer dans de bonnes conditions, la CAF a pris des dispositions strictes.

La Confédération africaine a en effet sorti la liste des stades autorisés à accueillir les différentes rencontres. Une liste qui a exclu de grandes nations de football. C’est le cas notamment de la Côte d’Ivoire qui ne jouera pas de match à domicile. Les Éléphants dont le stade Alassane Ouattara d’Ebimpé a été fermé en raison de sa pelouse dégradée, a aussi vu le stade de Yamoussoukro non homologué par la CAF parce que non conforme aux normes internationales. Les Ivoiriens vont devoir disputer le match face au Malawi dans un pays limitrophe ou alors, les deux équipes s’affronteront en Afrique du Sud, qui abritera d’ailleurs le match aller entre les Flames et les Éléphants.

Autre équipe dans le même cas, la Guinée voisine qui vit une crise politique après le coup d’Etat contre le président Alpha Condé va aussi jouer ailleurs ses matchs à domicile. Ce sera Agadir au Maroc. Quant à la RDC et le Soudan, ils doivent aussi jouer hors de leurs frontières leurs matchs à domicile.

Dans le rang des meilleurs élèves de la CAF, le Bénin dont le stade Général Mathieu Kérékou répond aux normes internationales, disputera toutes ces rencontres à domicile dans son enceinte sportive récemment rénovée. Les Écureuils recevront d’ailleurs la Tanzanie le 10 octobre prochain, à l’occasion de la quatrième journée des phases qualificatives. Le stade GMK qui a déjà accueilli la finale de la coupe CAF opposant Raja Casablanca à JS Kabylie en juillet dernier, peut également abriter les matchs de ses voisins.

Voir ici la liste complète des stades homologués par la CAF: