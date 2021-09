Mondial 2022 (Q)-Bénin vs RDC: Jodel Dossou appelle à l’union sacrée autour des Écureuils

L’attaquant Jodel Dossou invite le peuple béninois à rester uni derrière les Écureuils pour le second match face à la RDC, lundi au stade Général Mathieu Kérékou, pour le compte de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022.

Absent lors de la victoire du Bénin face à Madagascar (1-0) hier, dans le cadre de la première journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022, Jodel Dossou rejoint l’effectif des Écureuils et sera présent pour le choc face à la RDC, lors de la deuxième journée. Le « TGV » béninois était hier vendredi au stade Général Mathieu Kérékou où il a participé à la séance d’entrainement du groupe sous la direction du sélectionneur Michel Dussuyer. Un groupe constitué uniquement des réservistes et des joueurs qui n’ont pas joué jeudi lors de la victoire face à Madagascar .

A lire aussi: Mercato: la Juventus a trouvé le remplaçant de Cristiano Ronaldo (Sky Sport)

Approché par les journalistes, au terme des travaux, le joueur s’est prononcé sur la seconde sortie des siens face aux Léopards, une équipe congolaise en quête de point après son nul (1-1) contre la Tanzanie en première journée. Et pour le buteur de Clermont, les Béninois donneront tout ce qui est en leur pouvoir pour arracher la victoire.

« On sait que ce sont des matchs qui seront très disputés parce que nous sommes dans un groupe où tout se joue (…) et en terme d’effectif, la RDC a une carte de visite plus importante que la nôtre. C’est à nous donc d’être sérieux comme ce qu’on a l’habitude de faire, d’être précis dans notre jeu, d’avoir un bon visage à domicile. Parce qu’ont sait très bien qu’il y a beaucoup de choses qui se disent et c’est à nous d’essayer de prouver le contraire« , a confié Jodel Dossou.

Avant d’inviter le peuple béninois à soutenir son onze national pour cette rencontre face à l’équipe la plus forte du groupe J.

« C’est vrai qu’on a déçu par le passé mais voila! Tout est remis à zéro….on essaye de se rattraper (…) ça serait un match difficile et on a besoin surtout de leur soutien parce qu’on sait qu’on fait un métier qui n’est pas facile« , a-t-il conclu.

A noter que le Bénin est seul en tête du groupe J devant la RDC, qui a été tenue en échec par la Tanzanie (1-1). Avec zéro point au compteur, Madagascar ferme la marche. Les Barea justement, tenteront de se relancer le 7 septembre prochain face à la Tanzanie tandis que la veille, les Écureuils essaieront de signer une deuxième victoire consécutive face aux Léopards, lundi prochain au stade GMK à partir de 14 heures (heure de Cotonou).