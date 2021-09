Mondial 2022 (Q): Bénin-RDC, Côte d’Ivoire-Cameroun….le programme de ce lundi

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 se poursuit ce lundi avec 6 affiches au programme. Bénin-RDC, Côte d’Ivoire-Cameroun et Afsud-Ghana sont notamment les gros chocs du jour.

Lancés depuis le 1er septembre 2021, les éliminatoires de la Coupe du monde 2022 en Afrique se poursuivent ce lundi avec les rencontres de la deuxième journée. Six affiches sont au programme notamment les chocs Bénin-RDC, Côte d’Ivoire-Cameroun et Afsud-Ghana.

Premier du groupe J, le Bénin va tenter de signer sa deuxième victoire face à la RDC qui a besoin de victoire pour se relancer après son nul (1-1) surpris contre la Tanzanie la semaine dernière. Et pour l’occasion, les Écureuils pourront compter sur leur « TGV » Jodel Dossou, qui fait son retour en sélection. Mais attention à l’excès de confiance pour les hommes de Michel Dussuyer. Surtout que les Léopards se sont renforcés dernièrement en attaque avec la venue de Neeskens Kebano, libéré par son club de Fulham pour ces deux matchs.

L’autre gros choc de ce lundi est sans doute la confrontation entre la Côte d’Ivoire et le Cameroun. Dos au mur après leur nul (0-0) décevant contre le Mozambique, les Éléphants essaieront d’arracher leur première victoire de ces tours éliminatoires contre les Lions indomptables qui restent sur un succès sur un succès assez probant contre le Malawi (2-0).

Pour ce derby continental, les ivoiriens pourront compter sur le retour des «Anglais» Éric Bailly (Manchester United), Willy Boly (Wolves), Jean Michael Seri (Fulham), Maxwel Cornet (Burnley) et Serge Aurier, bloqués par leur club lors du premier match mais laissés à disposition de la Selefanto pour cette deuxième journée des éliminatoires.

Le programme du lundi 6 septembre (GMT)

13h, Bénin vs RD Congo (Groupe J)

13h, Ouganda vs Mali (Groupe E)

13h, Djibouti vs Niger (Groupe A)

16h, Afrique du Sud vs Ghana (Groupe G)

16h, Liberia vs Centrafrique (Groupe C)

19h, Côte d’Ivoire vs Cameroun (Groupe D)