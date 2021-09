Mondial 2022 (Q): Algérie, Sénégal, Nigéria….le programme de ce mardi

La deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde 2022 prend fin ce mardi avec pas moins de dix affiches au programme.

On joue ce mardi à travers les pelouses africaines, les dernières rencontres de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe du monde Qatar 2022 de la zone Afrique. Bourreau de Djibouti (8-0), pour son premier match, l’Algérie va croiser les crampons cette fois-ci avec une équipe au niveau plus relevé: le Burkina Faso. Les Étalons ont battu le Niger (2-0) en première journée et espèrent bien disposés des Fennecs pour prendre la tête du groupe A. Une partie qui promet donc.

Dans le groupe H, le Sénégal qui est difficilement venu à bout du Togo, va tenter de signer un second succès face aux Diables Rouges du Congo qui restent sur un nul (1-1) contre la Namibie. Et pour ce match, les hommes d’Aliou Cissé seront privé de Kouyaté, déclaré forfait. Une bien mauvaise nouvelle pour les Lions de Téranga déjà tenus en échec par les congolais lors des éliminatoires de la CAN.

Privé de 7 joueurs, pour la plupart des cadres, bloqués par leur club pour ce déplacement afin d’éviter une période de quarantaine à leur retour au Royaume Uni, le Nigéria aura fort à faire face au Cap-Vert qui rêve de victoire après son nul (1-1) contre la Centrafrique lors de la première journée. Les Super Eagles vont donc devoir batailler dur pour remporter leur deuxième victoire après le 2-0 face au Liberia.

Dans le groupe J, la Tanzanie a l’occasion de rejoindre le Bénin en tête si elle s’impose à domicile contre Madagascar. Les hommes d’Éric Rabésandratana se retrouvent déjà dos au mur après leur défaite à la maison contre les Écureuils (0-1). Dans la poule F, la Libye pourrait quant à elle prendre les commandes en cas de victoire en Angola, de son côté obligé de s’imposer pour conserver ses chances après sa défaite en Egypte (1-0).

Le programme du mardi 7 septembre (GMT)

13h, Zambie vs Tunisie (Groupe B)

13h, Éthiopie vs Zimbabwe (Groupe G)

13h, Tanzanie vs Madagascar (Groupe J)

13h, Malawi vs Mozambique (Groupe D)

16h, Congo vs Sénégal (Groupe H)

16h, Guinée Équatoriale vs Mauritanie (Groupe B)

16h, Cap-Vert vs Nigeria (Groupe C)

19h, Burkina Faso vs Algérie (Groupe A)

19h, Soudan vs Guinée-Bissau (Groupe I)

19h, Angola vs Libye (Groupe F)