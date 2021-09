Mondial-2022: le match Guinée – Maroc reporté, la sélection marocaine bloquée à Conakry

La sélection du Maroc, à Conakry où elle devait affronter la Guinée lundi en qualifications pour le Mondial-2022 de football, est « en sécurité », a indiqué dimanche un responsable marocain, après un coup d’Etat mené par des militaires en Guinée.

Les Lions de l’Atlas « sont en sécurité et se trouvent actuellement dans un hôtel un peu loin de la zone de tensions », a déclaré à l’AFP un responsable de la Fédération royale marocaine de football (FRMF), Mohamed Makrouf.

La rencontre qui devait opposer les équipes nationales du Maroc et de la Guinée a été reportée « afin d’assurer la sécurité et la sûreté des joueurs et de protéger tous les officiels du match », a précisé en fin d’après-midi la Confédération africaine de football (CAF), dans un communiqué cité par l’agence de presse marocaine MAP. La reprogrammation du match sera communiqué « ultérieurement ».

« Les responsables marocains travaillent pour faire évacuer l’équipe aujourd’hui. Un avion est déjà à l’aéroport pour l’opération », a fait savoir Mohamed Makrouf.

Des officiers des forces spéciales guinéennes ont affirmé dimanche avoir capturé le chef de l’Etat Alpha Condé, pris le contrôle de Conakry et « dissous » les institutions. Aucun mort n’avait été rapporté dimanche durant ce coup de force, malgré les crépitements intenses d’armes automatiques entendus dans la matinée dans la capitale.

Le chef des forces spéciales, le lieutenant-colonel Mamady Doumbouya, a annoncé la fermeture des frontières terrestres et aériennes de ce pays d’Afrique de l’Ouest plongé depuis des mois dans une grave crise économique et politique.