Mondial 2022 – Afrique: l’UAR aura à charge les droits TV des éliminatoires dans 17 pays

La phase de qualification de la prochaine Coupe du monde de football a commencé en 2019, mais a fait l’objet de plusieurs reports. Et pour cause, la pandémie de Covid-19. La FIFA avait, à l’époque, diffusé les matches du tour précédent gratuitement sur son site officiel et sur YouTube.

L’Union africaine de radiodiffusion (UAR) s’est vue chargée de la gestion des droits de diffusion en clair des matchs qualificatifs de la prochaine Coupe du monde de football dans 17 pays d’Afrique subsaharienne. En novembre 2019, la Fédération internationale de football association (FIFA) avait lancé un appel d’offres pour la commercialisation des droits de diffusion terrestre en clair dans la région de l’Afrique subsaharienne.

À lire aussi : Mondial 2022 (Q): Madagascar vs Bénin, Algérie vs Djibouti, les affiches de ce jeudi 2 septembre

La liste de ces 17 pays

A l’issue de cet appel d’offres, l’UAR est devenue le partenaire exclusif pour la commercialisation des droits dans les 17 pays suivants : l’Angola, le Bénin, le Botswana, le Burkina Faso, le Cameroun, le Congo, la Côte d’Ivoire, la République démocratique du Congo, le Gabon, la Guinée, le Madagascar, le Mali, Maurice, le Mozambique, la Namibie, le Sénégal, la Zambie. Cela permettra aux diffuseurs de ces pays d’offrir aux fans de football, les matches de qualificatifs, dont l’issue déterminera les cinq nations africaines qui porteront les couleurs du continent lors du Mondial Qatar 2022.

À lire aussi : Éliminatoire Coupe du monde Qatar 2022 : la liste de Madagascar pour affronter le Bénin

De nombreux diffuseurs, notamment SuperSport et New World TV, ont déjà acquis les droits TV de la Coupe du monde de la FIFA, qui aura lieu au Qatar, en 2022. Pour rappel, la FIFA avait lancé en janvier, deux appels d’offres pour l’Afrique subsaharienne concernant les droits de diffusion des prochaines éditions de ses coupes du monde masculine et féminine.