« Mon fils Mbappé, nous avons décidé que c’est cette femme qu’il te faut comme épouse », Mani Bella (photo)

Si elle est moins présente sur la scène musicale, la chanteuse camerounaise, Mani Bella, est très active sur les réseaux sociaux avec des posts aussi hilarantes qu’instructives. Sa dernière publication, la future femme de l’attaquant français, Kylian Mbappé, qu »elle lui a choisi personnellement.

Connue pour ses publications à polémique, mani Bella a encore accouché un nouveau post sur les réseaux sociaux. Mais contrairement à ses anciennes sorties, la chanteuse camerounaise a décidé de s’attaquer aux stars du cuir rond. Sa première cible, l’attaquant du PSG, véritable prodige en France où il fait les beaux jours des Parisiens et des Bleus.

Dans un dernier post sur ses réseaux sociaux, l’artiste de Bikutsi a invité le joueur d’origine camerounaise à prendre pour femme, la sublime influençeuse, Diana Bouli qu’elle a spécialement choisi pour l’attaquant de 22 ans.

« Mon fils Kylian Mbappé, par amour pour toi, la République du Cameroun, l’Afrique et moi-même avons décidé que c’est Diana Bouli qu’il te faut comme épouse », a-t-elle écrit sur sa page Facebook.

Et d’ajouter: « Elle est intelligente, belle, fraîche et bio…..Je prendrai moi-même la dot et je célébrerai ce mariage! Dépêche -toi stp….On t’attend tous. Merci d’avance pour ton oui ». Reste maintenant à savoir si Mbappé va répondre favorablement à cette requête de la chanteuse camerounaise.

Qui est Diana Bouli

De son vrai nom Diana Hyllarie Bouli Essounga, Diana Bouli est une influençeuse web camerounaise. La jeune femme s’est spécialisée dans des remakes de vidéos clips de quelques grands noms de la musique africaine des années 80, et des réunions de familles avec des personnages atypiques. Avec plus de 700 mille abonnés, et des vidéos qui font parfois plus de 2 millions de vues, Diana Bouli fait sensation sur l’application TikTok avec ses publications