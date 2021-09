« Mon cher Gouverneur, tu es parti, je ne te verrai plus », hommage de Yacouba Fassassi à Charles Konan Banny

L’ancien Premier ministre de la Côte d’Ivoire Charles Konan Banny est décédé le vendredi 10 septembre de la Covid-19. Cette disparition tragique continue de susciter l’émoi dans l’entourage de l’ex-Gouverneur de la BCEAO. Dr Yacouba Fassassi, ancien collaborateur et ami de l’illustre disparu, lui a rendu un vibrant hommage.

Fidèle collaborateur, ami et confident de Charles Konan Banny, Dr Yacouba Fassassi est très touché par la mort de l’ancien Gouvernement de la BCEA. « De collaborateur, je suis devenu ton ami et ton confident. Je viens rendre hommage non pas seulement à un géant de l’histoire contemporaine de la Côte d’Ivoire, mais à un grand Africain au sens noble et hélas, aujourd’hui,rare du terme. Un sage, un patron généreux et affable tout en étant rigoureux. Je n’oublie pas tes conseils avisés », a-t-il écrit.

Mon cher Gouverneur, tu es parti, je ne te verrai plus. Ton rire, ton sourire, tes bonnes blagues sont souvenirs. Et il restera toujours de toi ta bonne humeur légendaire et ton sens aigu de l’humour dénué de toute dérision, ironie ou esprit fantaisiste. Saches que le poids de tes bonnes œuvres demeure éternel. Dr Yacouba Fassassi

Économiste Principal du Fonds monétaire international ( FMI) à la retraite, Yacouba Fassassi a rencontré pour la première fois Charles Konan Banny à l’occasion de la signature d’un accord. Il l’a adopté et l’a fortement appuyé dans les grands moments de son parcours professionnel. « Tu m’as accompagné tout au long de ma mission auprès de toi à la BCEAO et à la Présidence de la République du Bénin », témoigne Yacouba Fassassi.

Né le 11 novembre 1942 à Divo, Charles Konan Banny est mort à l’âge de 79 ans le 10 septembre 2021 à Neuilly-sur-Seine. Économiste et homme d’État ivoirien, il a été Premier ministre de la Côte d’Ivoire de 2005 à 2007.