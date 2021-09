Miss Côte d’ivoire 2021 : Olivia Yacé succède à Maryline Kouadio

Olivia Yacé, fille du maire de Cocody, Jean-Marc Yacé a été élue Miss Côte d’Ivoire 2021 à l’occasion de la grande soirée du samedi 4 septembre 2021, au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire.

Olivia Yacé succède a Maryline Kouadio, miss Côte d’ivoire 2020. La nouvelle reine de la beauté ivoirienne a 23 ans et d’une taille de 1,80m et est étudiante en 3è année marketing à l’Université Widenera à Philadelphie aux États-Unis. Elle a pour 1ère dauphine Fatim Mourad et 2è dauphine Attié Kenza.

A noter que c’est Didier Bléou qui a animé la soirée Miss Côte d’Ivoire 2021 en lieu et place de Yves de Mbella, qui a été suspendu suite au scandale d’apologie du viol dans une émission de télévision.