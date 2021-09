Ministère de la santé: détails sur la formation des ACE recrutés au profit du MS

Pour le renforcement des capacités des nouveaux agents contractuels de l’Etat recrutés pour le compte du ministère de la santé, une formation est organisée à leur intention.

Prévue pour le jeudi 16 et le vendredi 17 Septembre, cette formation de renforcement de capacité des derniers agents recrutés pour le compte du ministère de Benjamin Hounkpatin, leur permettra de s’aguerrir afin de servir utilement au poste où ils seront affectés.

A lire aussi: Bénin: le permis de travail délivré en ligne aux travailleurs étrangers

L’information est portée à la connaissance des concernés à travers un communiqué du ministère de la santé.

« Afin de bien outiller ses agents, le ministère de la santé du Bénin organise une session de formation et d’immersion, les jeudi 16 et vendredi 17 septembre 2021, pour les nouveaux Contractuels de Droits Public de l’Etat recrutés et mis à disposition. Il l’a fait savoir à travers la lettre N°0760/MS/DC/SGM/DGFP/DRAE/STCD/SA du 29 juillet 2021″, lit-on dans ledit communiqué.

A ce propos, les agents concernés sont invités à se rendre dans les centres réservés à chaque catégorie socioprofessionnelles pour participer à ces séances de renforcement de capacité.

Les personnes cibles et les centres de formation sont contenus dans le communiqué qui suit:

Communiqué du ministère de la santé