Mini-réseaux solaires au Bénin: une étude de faisabilité financée par l’USTDA

Dans le cadre du projet d’implantation au Bénin de mini-réseaux solaires, l’agence américaine pour le commerce et le développement (USTDA) finance une étude de faisabilité de mise en ligne de mini-réseaux solaires en République du Bénin.

L’étude est conduite par Sherlock Grids SAS, une société du Bénin. Elle sera assistée par la société américaine SparkMeter.

Le projet permettra à des milliers de béninois de bénéficier de l’accès à l’énergie électrique et permettre aux gouvernants d’atténuer les crises climatiques.

Le système qui sera déployé devrait permettre à la société béninoise Sherlock Grids, de gérer à distance à l’aide de compteurs intelligents et de logiciels adéquats, les mini-réseaux solaires du projet.

Selon le premier responsable de SparkMeter, la numérisation d’un mini-réseau dès sa création, permet aux services publics d’integrer plus facilement l’analyse du réseau dans les opérations régulières.

Grâce à ces opérations, on peut mesurer, visualiser et faire fonctionner à distance de manière cohérente leur système qui remplacera les cuisinières à charbon, les lampes à pétrole et les générateurs diesel avec une énergie propre et renouvelable.

Le directeur par intérim de l’USTDA a quant à lui fait savoir que le projet incarne leur engagement à déployer des solutions innovantes qui connectent davantage de citoyens africains à une énergie propre et fiable.

« En tirant parti des technologies américaines, l’engagement de l’USTDA contribuera à atténuer les crises climatiques tout en soutenant l’objectif du Bénin d’électrification universelle grâce à l’énergie solaire » précise-t-il.