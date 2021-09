Michel Dussuyer: « Nous avons…nos armes» pour dompter les Taifa stars de la Tanzanie

Le sélectionneur du Bénin, Michel Dussuyer, était mardi, dans les locaux du ministère des sports, où il a publié sa liste des joueurs convoqués pour la double confrontation face à la Tanzanie, comptant pour les 3è et 4è journées des éliminatoires du Mondial 2022. L’occasion pour le technicien français d’analyser les qualités des deux équipes.

Co-leader du groupe J avec quatre points au compteur, le Bénin va défier la Tanzanie en octobre prochain en match aller/retour. Une double confrontation comptant pour la troisième et quatrième journée des phases qualificatives de la Coupe du monde Qatar 2022. Les Béninois se déplaceront à Dodoma pour affronter les Taifa stars, le 07 octobre 2021, avant de recevoir l’équipe tanzanienne, trois jours plus tard au stade Général Mathieu Kérékou de Cotonou. Deux rencontres cruciales pour l’équipe béninoise qui doit empocher les six points de la victoire pour assurer la première place.

Face à la presse, mardi dernier, dans les locaux du ministère des sports, le sélectionneur national, Michel Dussuyer, a dévoilé sa liste des joueurs retenus pour cette double confrontation. Le technicien français en a profité pour parler de l’équipe tanzanienne. Les surprenantes Taifa stars qui sont actuellement en tête du classement grâce à leur meilleur goal différentiel. Renforcés par le retour du meilleur buteur de la Premier League tanzanienne (saison dernière), John Bocco. les poulains de Kim Poulsen semblent en force dans ces phases qualificatives, surtout après leur match parfait face à Madagascar en deuxième journée.

Mais pour Dussuyer, les Écureuils ont les armes nécessaires pour vaincre les colosses de l’Afrique de l’est. Le technicien français trouve même que ses hommes sont déterminés à passer le premier tour. « La Tanzanie ? C’est un groupe homogène. Cette équipe progresse depuis de nombreuses années. Nous avons beaucoup de respect pour cette équipe que nous prendrons très au sérieux. Nous avons aussi nos armes (…) Quand on commence une compétition c’est pour finir le plus haut possible. Notre objectif est de passer le premier tour», a déclaré le sélectionneur national.

Michel Dussuyer a aussi répondu aux critiques sur le jeu des béninois qui ne gagnent que sur des scores étriqués 1-0 ou parfois 2-1. « Bien sûr, on aimerait marquer beaucoup plus de buts. Ce n’est pas qu’un problème avec les attaquants. Le problème est collectif. Après, je fais confiance à ces joueurs là», a ajouté le Français.