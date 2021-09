Michael Schumacher: cette révélation de sa femme Corinna sur son accident de ski

Michael Schumacher a été victime d’un accident de ski le 29 décembre 2021. Dans le documentaire Schumacher, attendu le 15 septembre sur Netflix, sa Corinna Schumacher a fait une confidence sur ce terrible accident de ski.

La vie de Michael Schumacher a changé le 29 décembre 2013. C’est le jour où le septuple champion du monde de Formule 1 qui séjournait à la station de ski Méribel, dans les Alpes avait été victime d’un terrible accident alors qu’il était accompagné de son fils Mick et pratiquait hors piste.

Selon le magazine Voici, le choc avait été tellement violent, que le casque de protection du pilote s’était brisé en plusieurs morceaux. Malgré la prise en charge, les secours ne sont pas parvenus à le remettre totalement sur pied.

« On fait tout pour améliorer son état »

C’est ainsi qu’après plusieurs mois passés dans le coma, il s’était réveillé avec de lourdes séquelles, sur lesquelles ses proches ne se sont jamais vraiment épanchés. « Peu avant l’accident à Méribel, il m’a dit : ‘La neige n’est pas idéale. On pourrait aller à Dubaï faire du parachutisme’”, a confié Corinna dans un extrait du documentaire qui sera diffusé sur Netflix le 15 septembre 2021.

A l’en croire, ils avaient refusé de changer leurs plans. « Je n’ai jamais accusé Dieu pour ce qu’il s’est passé. C’était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n’importe qui », a -t-elle déploré.

Corina aurait tant aimé retrouver l’homme qu’elle a épousé le 1er août 1995. « Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense. On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s’assurer qu’il est à l’aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien », dit-elle en larmes, dans le documentaire de Netflix.