« Messi est trop petit »: le fils de Cristiano Ronaldo se paye la star argentine

Dans une interview accordée cette semaine à un média portugais et relayé par ESPN, Dolores Aveiro, la mère de Cristiano Ronaldo, a révélé les propos de son petit-fils Cristianinho lorsque ce dernier a rencontré Lionel Messi au cours d’une soirée de gala en 2017.

Dolores Aveiro n’est pas un habitué des cameras mais quand elle fait face aux micros, la mère de Cristiano Ronaldo ne laisse visiblement rien laisser au hasard. En témoigne sa dernière sortie sur un média portugais relayé par ESPN. En effet, dans une interview accordée cette semaine à la chaîne officielle du Sporting Portugal, la jeune dame de 66 ans a évoqué les souvenirs de la rencontre de son petit-fils, Cristiano Jr, avec Lionel Messi lors du gala pour le Ballon d’Or en 2017.

« J’étais avec lui et j’ai dit : ‘regarde, c’est Messi’, et il a répondu : ‘ce n’est pas Messi, il est petit », s’est-elle souvenue. Alors mon fils l’a encouragé à faire un signe de la main. Messi est une très bonne personne. Mon petit-fils est déjà plus grand que lui, [rires] c’était un moment très amusant ».

Âgé de 11 ans, Cristianinho (ou Cristiano Jr) fait déjà aussi bien que son illustre papa. Le garçon a récemment fait ses débuts avec les équipes de jeunes de Manchester United. Et pour Dolores Aveiro, son petit-fils a déjà dépassé le quintuple Ballon d’or à cet âge. La grande-mère de Cristianinho espère même voir son fils et son petit-fils jouer ensemble au Sporting avant son décès.

« A son âge, il est meilleur que Ronaldo, assure-t-elle. A cet âge-là, Ronaldo n’avait pas de coach, mais aujourd’hui Ronaldo est le coach de son propre fils. Il lui dit déjà: ‘Papa, quand on reviendra à Lisbonne, je veux jouer pour le Sporting’. Il vient de faire ses débuts avec Manchester. Mais voir les deux ensemble au Sporting serait mon rêve, ce serait spectaculaire. »