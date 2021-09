« Mes filles Jade et Joy n’existent plus pour David et Laura » Smet, Laeticia Hallyday

La veuve de Johnny Hallyday s’est prononcée sur sa relation avec les aînés de Johnny Hallyday et le moins qu’on puisse dire, c’est qu’elle dénonce un total abandon de leur part. Elle est allée plus loin en affirmant que ses filles Jade et Joy n’existent plus pour David et Laura.

Dans le cadre de la célébration de la journée hommage à Johnny Hallyday, Laeticia Hallyday a brisé le silence sur son ressenti face à l’absence de David Hallyday et Laura Smet qui ont décliné l’invitation. « Les fans se sont sentis abandonnés et je l’ai compris » fait remarquer Laeticia Hallyday qui visiblement s’en veut pour le fait que Johnny Hallyday soit enterré à des kilomètres de la métropole, sur l’île de Saint-Barthélémy. D’après elle, « pour faire son deuil, c’est compliqué de ne pas avoir de lieu pour se recueillir, déposer des fleurs ».

David et Laura Smet n’étaient pas à cet hommage où, un concert caritatif a été organisé et de nombreuses personnalités ont répondu à l’appel. Un coup dur pour Laeticia qui n’a pas pu s’empêcher d’exprimer ses regrets. « J’ai invité David à venir sur scène, j’aurais adoré qu’il chante « Sang pour sang », une chanson qu’il a composée pour son père, a fait savoir Laeticia Hallyday dans cette interview accordée au Parisien. David Hallyday a en effet décliné par le biais de son avocat, « parce qu’il est en tournée ». « C’est dommage, ce sera pour une prochaine fois », dit-elle tristement.

« On a un sentiment d’abandon, mes filles (Jad et Joy) n’existent plus pour eux » explique-t-elle. « Je pense qu’avec le temps, les choses vont s’apaiser (…) et j’espère qu’un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur sœur. » a-t-elle rassuré.

Pour rappel, le deuxième album posthume de Johnny Hallyday a été lancé le 10 septembre 2021. Le mardi 14 septembre, Johnny Hallyday sera à l’honneur à travers des hommages. Pour finir, une esplanade sera inaugurée et portera le nom « Johnny Hallyday ». Toutefois, les fans pourront également assister à l’évènement et rendre un nouvel hommage à leur idole disparu en 2017.