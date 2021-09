Manchester United vs Villarreal : « Quand Cristiano Ronaldo débute, c’est presque un but garanti »

L’entraîneur de Manchester United, Ole Gunnar Solskjaer, était mardi en conférence de presse, à la veille du choc face à Villarreal en Ligue des champions. L’occasion pour le coach mancunien de parler de son arme fatale: Cristiano Ronaldo.

Tombé sur la pelouse des Young Boys Berne (1-2) il y a deux semaines, Manchester United va tenter de lancer sa campagne en Ligue des champions. Les Red Devils reçoivent Villarreal ce mercredi soir, à l’occasion de la deuxième journée de phase de groupe. Un remake de la finale de la Ligue Europa de la saison dernière, remportée par les Sous-Marins Jaunes.

Mais contrairement à la dernière rencontre entre les deux parties, soldée par la défaite des Anglais aux tirs au but, le match de ce soir parait différent. Et pour cause, la présence de Cristiano Ronaldo qui a renforcé l’attaque mancunienne cet été. La star portugaise a été l’unique buteur des Londoniens lors de la débâcle en Suisse. Et pour Ole Gunnar Solskjaer, le quintuple Ballon d’or va encore faire parler la poudre ce soir.

« Oui, bien sûr, Cristiano, on peut presque dire que quand on commence avec Cristiano, c’est presque un but garanti. Il a ce bilan dans sa carrière de buts et 13 buts en 14 ou 15 matches contre Villarreal, cela signifie qu’il aime jouer contre eux. Bien sûr, il connaît Albiol du Real Madrid, Torres, leurs meilleurs défenseurs. Donc ça ne va pas être facile, mais ça ne va pas être facile non plus de jouer contre Cristiano », a confié le technicien norvégien en conférence de presse d’avant-match.

« Il est déterminé à marquer des buts à chaque fois qu’il entre sur le terrain. Je sais que nous allons nous améliorer avec Cristiano. Plus il apprendra à connaître l’équipe et notre façon de jouer, plus nous nous améliorerons et plus il aura de buts et d’occasions. Mais nous devons bien jouer pour nous créer des opportunités contre eux », a ajouté le coach des Red Devils.