Manchester United: « (…) On est sur le bon chemin », Cristiano Ronaldo, après son doublé face à Newcastle

Auteur d’un doublé, Cristiano Ronaldo a réagi à la victoire de Manchester United face à Newcastle (4-1), ce samedi, en Premier League, pour le grand retour du Portugais à Old Trafford.

« Je ne suis pas ici en vacances. J’ai gagné des choses importantes et j’ai porté ce maillot, il y a de nombreuses années, mais je suis-là pour gagner à nouveau« , déclarait Cristiano Ronaldo en début de semaine après son officialisation. Et le Portugais a joint l’acte à la parole. Titulaire, ce samedi, contre Newcastle pour son grand retour à Old Trafford, l’attaquant a permis à Manchester United de gagner la partie en signant notamment un doublé.

Le joueur de 36 ans a ouvert le score pour les Red Devils juste avant la mi-temps. Le numéro 7 portugais a profité d’une frappe de Mason Greenwoord, repoussée par Freddie Woodman, pour marquer son premier but depuis son retour en Angleterre. CR7 a ensuite redonné l’avantage à son équipe, d’une belle frappe du gauche. Deux réalisations qui portent à 85, le nombre de buts marqués par le quintuple Ballon d’or en Premier League.

Cristiano Ronaldo



« L’équipe doit prendre en maturité si nous voulons gagner le championnat et la Ligue des Champions. On est sur le bon chemin ! »pic.twitter.com/KnmOcYEP4k — CR7 inside ➐ (@CR7_inside) September 11, 2021

Un début réussi pour CR7 qui a réagi a cette victoire en zone mixte. « L’équipe doit prendre en maturité si nous voulons gagner le championnat et la Ligue des Champions. On est sur le bon chemin ! », a déclaré le joueur à la presse anglaise, avant de lancer un message aux fans sur son compte Instagram : « Mon retour à Old Trafford était juste un rappel de la raison pour laquelle ce stade est surnommé ‘le Théâtre des rêves’. Pour moi, cela a toujours été un endroit magique où vous pouvez réaliser tout ce que vous avez en tête. Avec tous mes coéquipiers et le soutien incroyable que nous recevons toujours des tribunes, nous continuons le chemin avec confiance et optimisme, concernant le fait que nous célébrerions tous ensemble à la fin. Fier d’être de retour à Manchester United et de rejouer en Premier League, mais surtout heureux d’aider l’équipe », a posté Ronaldo.

Avec cette large victoire, Manchester United est leader de la Premier League avec 10 points, en quatre journées de Premier League.