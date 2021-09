Manchester United: « Même à 80 ans Cristiano Ronaldo marquera toujours des buts, il est impitoyable »

Auteur d’un doublé, Cristiano Ronaldo a contribué à la large victoire de Manchester United face à Newcastle (4-1), samedi, pour le grand retour du Portugais à Old Trafford. De quoi réjouir son entraîneur Ole Gunnar Solskjær.

De retour à Manchester United douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo a déjà mis tout le monde d’accord. Le Portugais, au centre des débats pour son âge, a fait taire les critiques de la plus belle des manières.Titulaire face à Newcastle, samedi dernier, pour son premier match sous les couleurs des Red Devils, le quintuple Ballon d’or a signé une entrée remarquable avec un doublé, permettant ainsi à son équipe de l’emporter sur le large score de 4-1.

Et comme souvent à chacune de ses réalisations, le capitaine lusitanien a encore fait tomber des records. En effet, à 36 ans et 7 mois, CR7 devient le joueur le plus âgé à marquer un doublé pour les Red Devils devant le vétéran Ryan Giggs (36 et 4 ans). De plus, lors de son premier passage, à l’âge de 18 ans, il lui a fallu 566 minutes pour marquer son premier but. Dans celui-ci, il n’a pris que 47 minutes. Ce n’est qu’au Real Madrid qu’il a eu besoin de moins (35′). Avec le Sporting CP il a pris 206′ et avec la Juve 320.

De quoi faire réjouir son entraîneur Ole Gunnar Solskjær qui voit son joueur toujours décisif même jusqu’à ses 80 ans. « Il aura 80 ans et marquera toujours des buts (…) Je l’ai vu marquer avec Man Utd 4 504 jours plus tard ! -Il ne l’avait pas fait depuis mai 2009 et a déclenché l’euphorie. C’était spécial, comme au bon vieux temps. Je suis très heureux pour Cristiano. Il a un sixième sens pour marquer des buts aux moments clés. Il est mortel et impitoyable. Il a fait progresser l’équipe et les gens autour du club. Maintenant, tout le monde rêve », a déclaré le technicien norvégien.

Des propos qui vont certainement plaire à Ronaldo, lui qui avait indiqué qu’il n’a pas signé à Manchester United pour faire de la figuration. « Je ne suis pas ici en vacances. J’ai gagné des choses importantes et j’ai porté ce maillot, il y a de nombreuses années, mais je suis-là pour gagner à nouveau« , déclarait le joueur en début de semaine dernier après son officialisation.