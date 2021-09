Manchester United: « Je ne suis pas ici en vacances », Cristiano Ronaldo

Transféré cet été à Manchester United en provenance de la Juventus, Cristiano Ronaldo a affiché ses ambitions pour cette saison sous les couleurs des Red Devils. Et pour le Portugais, il n’est pas venu chez les Mancuniens pour faire de la figuration.

Recruté cet été par Manchester United, Cristiano Ronaldo a participé cette semaine à sa première séance d’entrainement sous les couleurs des Red Devils. Le Portugais qui revient chez les Mancuniens, douze ans après son départ, pourrait faire ses débuts avec le club anglais ce samedi face à Newcastle ou alors la semaine prochaine contre les Young Boys de Berne (mardi), en phase de poules de la Ligue des champions.

Dans une interview accordée au site officiel de Manchester United, Cristiano Ronaldo a affiché ses ambitions pour cette nouvelle aventure en Angleterre. Et pour lui, pas question de faire de la figuration. Le joueur de 36 ans a laissé entendre qu’il s’inscrirait dans la durée avec les Red Devils.

« Je ne suis pas ici en vacances. J’ai gagné des choses importantes et j’ai porté ce maillot, il y a de nombreuses années, mais je suis-là pour gagner à nouveau. Je suis capable, moi et mes coéquipiers. Je suis prêt à y aller, je suis prêt à y aller. C’est une bonne chance pour moi, pour les supporters, pour le club, d’avoir une longueur d’avance. Je suis prêt et je pense que je vais faire de grandes choses dans les trois ou quatre prochaines années. », a déclaré le quintuple Ballon d’or.

Des mots forts venant de la bouche de celui qui, malgré le débat qui se fait autour de son âge, est devenu le meilleur buteur de l’histoire des sélections (111 buts), détrônant au passage l’Iranien, Ali Daier. Les fans de Manchester United ne peuvent que s’en réjouir.