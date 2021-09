Manchester United: « Cristiano Ronaldo est obsédé par son jeu, même en dehors du terrain »

Ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo à Manchester United, Louis Saha a évoqué le professionnalisme de la star portugaise qui est irréprochable tant sur les terrains de jeu qu’en dehors des stades.

Recruté cet été par Manchester United malgré ses 36 ans, Cristiano Ronaldo a déjà mis tout le monde d’accord sur sa capacité à marquer des buts. La star portugaise est à trois réalisations en deux sorties chez les Red Devils. Auteur d’un doublé pour son premier match à Old Trafford, la semaine dernière, le quintuple Ballon d’or a été l’unique buteur des Anglais lors de la défaite des Mancuniens face à Bruges (1-2), mardi, en Ligue des champions.

Très appliqué sur et en dehors des terrains, le capitaine du Portugal est une source de motivation pour ses coéquipiers de Manchester qui ont tous rehaussé leur niveau depuis l’arrivée de l’ancien de la Juventus. Et pour Louis Saha, le joueur de 36 ans est un obsédé de travail. L’ancien attaquant français qui a évolué avec CR7 entre 2004 et 2008, s’est d’ailleurs prononcé sur le professionnalisme du natif de Madère.

« Même lorsqu’il est en dehors du terrain, il (Cristiano Ronaldo) reste obsédé par son jeu et ce qu’il doit faire pour s’améliorer. Quelques mois après son arrivée (à Manchester United, en 2003) il était déjà très confiant et n’a pas hésité à dire haut et fort qu’il deviendrait le meilleur joueur du monde », a déclaré Louis Saha dans des propos rapportés par L’Equipe.

« Ce sont des signes qui montrent que ce joueur à quelque chose de spécial, que ce soit au niveau de ses qualités sur le terrain, mais aussi sur le plan mental. Il ne m’a pas fallu beaucoup de temps pour me dire qu’il avait un énorme potentiel pour devenir une star mondiale», a précisé l’ancien international français.