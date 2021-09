Manchester United: Cristiano Ronaldo chassé de sa luxueuse villa par un troupeau de moutons

Logé dans un luxueux manoir à Manchester depuis son grand retour dans le club anglais, Cristiano Ronaldo a dû déménager à cause d’un troupeau de mouton trop bruyant, proche du domaine où séjourne la famille de la star portugaise.

Douze ans après son départ, Cristiano Ronaldo est de retour à Manchester United. La star portugaise a signé cet été, un contrat de deux ans avec une année supplémentaire en option avec le club anglais. Une nouvelle aventure mancunienne que le quintuple Ballon d’or a démarré en trombe avec trois buts en deux sorties.

Titulaire face à Newcastle, la semaine dernière, pour son premier match sous les couleurs des Red Devils, le quintuple Ballon d’or a signé une entrée remarquable avec un doublé, permettant ainsi à son équipe de l’emporter sur le large score de 4-1. Et face à Bruges mardi dernier à Berne, le capitaine du Portugal a été l’unique buteur des Anglais lors de la défaite face aux Belges (1-2) en Ligue des champions. Un début en fanfare que le natif de Madère n’aurait certainement pas rêver mieux.

Seulement qu’un hic vient s’interposer dans la lune de miel entre le joueur et la ville de Manchester. En effet, logé dans un luxueux manoir avec sa famille, Cristiano Ronaldo a été obligé de déménager, seulement quelques jours après son installation. Et ce n’est pas à cause de fans trop collants, encore moins de paparazzis, mais de voisins trop bruyants. Des voisins qui sont en fait un troupeau de moutons comme le rapporte The Sun.

« Bien que la propriété soit magnifique et nichée dans une campagne vallonnée et boisée, elle est également proche de moutons qui sont très bruyants le matin, confie une source au tabloïd anglais. Ronaldo est un grand professionnel, il accorde beaucoup d’importance au repos et à la récupération après les matchs, il a donc décidé qu’il était mieux, pour lui et sa famille, de déménager ».

Outre la présence de ses moutons qui gêneraient le bien être de l’attaquant des Red Devils, une route située à proximité de la villa de la famille Ronaldo serait également l’une des raisons de ce déménagement. Selon les médias anglais, la nouvelle maison de CR7 serait plus sécurisée et à l’abri des regards. Elle se trouverait non loin du lieu où le Portugais vivait lors de sa première expérience mancunienne (entre 2003 et 2009).