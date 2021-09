Manchester United: Cristiano Ronaldo « cause de nombreux problèmes » à Solskjaer

L’ancien défenseur de Liverpool, Jamie Carragher, a affirmé que la signature de Cristiano Ronaldo à Manchester United causerait « de nombreux problèmes à mesure qu’elle en résoudrait » pour le manager, Ole Gunnar Solskjaer, cette saison.

Carragher a fait cette affirmation avant le choc de Manchester United en Premier League avec West Ham dimanche. La star portugaise a signé son grand retour chez les Red Devils cet été, à la fin du mercato estival, 12 ans après avoir quitté le club anglais.

Le capitaine du Portugal, âgé de 36 ans, n’a pas perdu de temps avec son nouveau club, marquant deux buts lors d’une victoire contre Newcastle avant d’en ajouter un lors d’une défaite choquante 2-1 en Ligue des champions contre les Young Boys.

« Malgré toute l’euphorie compréhensible à Old Trafford avec le retour de Cristiano Ronaldo, sa signature cause autant de problèmes qu’elle en résout pour Ole Gunnar Solskjaer, a déclaré Carragher au Telegraph. Ronaldo pourrait s’avérer être une meilleure signature pour la Premier League que pour Manchester United ».

Avant de s’interroger: « La question plus large pour United est de savoir si l’arrivée de Ronaldo les rapproche d’une équipe capable de remporter à nouveau le titre et la Ligue des champions (…) Sur la preuve des premiers matchs, bien qu’ils aient remporté trois de leurs cinq premiers matches, je dirais non. La capacité de victoire de Ronaldo rendra inévitablement United plus fort. Ce que son arrivée seule ne peut pas faire, c’est transformer United en une unité gagnante ou imposer la façon distinctive de jouer qui leur manque encore».

« Messi peut diriger un match, pas Ronaldo »

Dernièrement, l’ancien international anglais s’est prononcé sur l’éternelle comparaison entre CR7 et son grand rival Lionel Messi. Et pour le consultant sur BT Sport, l’habileté de l’Argentin à gérer le jeu est un facteur déterminant qui place l’ancien capitaine du Barça devant le quintuple Ballon d’or.

« Tout le monde est fan de Ronaldo ou de Messi, mais Ronaldo n’est pas le meilleur joueur de tous les temps », a déclaré la légende des Reds. « Vous parlez de la différence de type de buts. La façon dont le ballon entre dans le filet n’a pas d’importance. Messi a un meilleur bilan de buts que Ronaldo. Messi peut également diriger un match, ce que Ronaldo ne peut pas faire« .

« Messi, en tant que joueur, peut vous emmener dans un endroit où vous n’arrivez pas à croire ce que vous voyez. Ce que fait Ronaldo, ce sont des choses que d’autres joueurs peuvent faire. Messi peut faire des choses que vous n’avez jamais vues auparavant« , a soutenu l’ancien international anglais.