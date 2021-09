Manchester United: « C’est mon travail », Cristiano Ronaldo savoure son but victorieux face à Villarreal

Héro d’Old Trafford, Cristiano Ronaldo a permis à Manchester United de battre Villarreal (2-1), mercredi soir en Ligue des champions, avec son but inscrit en fin de rencontre. Une précieuse réalisation savourée par le Portugais à la fin du match.

Impressionnant depuis le début de la saison, Cristiano Ronaldo a encore endossé le costume de super héro pour sauver Manchester United d’une désillusion certaine. La star Portugaise, titulaire mercredi en Ligue des champions face à Villarreal, a offert la victoire aux siens en inscrivant un but précieux en toute fin de partie. Dans une rencontre où il a été moins en vue, le quintuple Ballon d’or a profité d’une ultime passe de Jesse Lingard, entrée en jeu un peu plutôt, pour arracher le 2-1 aux Red Devils. Une réalisation de renard des surfaces savourée par le joueur de 36 ans, au sortie de rencontre.

Et il y a de quoi, car en plus d’être le sauveur de Manchester, CR7 s’est également offert un nouveau record. Avec sa titularisation du mercredi, l’attaquant porte à 178, son apparition en Ligue des champions. Il devient ainsi le recordman absolu devant Iker Casillas parmi les joueurs les plus capés en Ligue des champions. « C’est toujours spécial quand tu marques le but vainqueur. Ça te rend heureux. C’est un honneur de marquer le but de la victoire mais je dois souligner l’attitude de l’équipe. On a réussi à inverser le résultat, on a eu une super attitude. Les supporters aussi nous ont poussé. C’est pour ça que je suis revenu, pour aider l’équipe, marquer des buts. L’équipe était un peu nerveuse à cause de la situation. On avait perdu le premier match, on était menés, mais on a donné une bonne réponse« , a indiqué Cristiano Ronaldo dans des propos relayés par Canal +.

« C’est mon travail »

« C’est mon travail« , a ajouté Ronaldo à BT Sport. « C’est un match très difficile. Villarreal joue très bien. Ils ont eu beaucoup d’occasions. Nous avons eu un peu de mal et nous le savions avant le match que nous devions gagner le match. C’était difficile. L’équipe était un peu nerveuse en première et deuxième mi-temps pour être honnête. Nous avons eu un peu de chance aussi, ce qui n’était pas le cas lors du dernier match mais qui l’était aujourd’hui. C’est ce dont nous avons besoin lorsque l’équipe ne joue pas bien. Une victoire importante« .

Le buteur portugais a également été félicité par son entraîneur Ole Gunnar Solskjaer. Le Norvégien, qui subissait de nouvelles critiques après trois défaites en quatre matchs, a dit tout le bien qu’il pensait du quintuple Ballon d’Or. « Il l’a fait tellement de fois. Et quand vous l’avez vu [pour le Portugal] contre l’Irlande il y a un mois, il a manqué un penalty au début, n’a pas touché le ballon plus ou moins, et a marqué deux grandes têtes dans les dernières minutes. C’est ce qu’il a fait tout au long de sa carrière. Il reste dans le match« , a déclaré le coach des Red Devils en conférence de presse après la rencontre.

« Je l’ai vu toute la journée, la façon dont il s’est préparé pour ce match et quand il a cette seule occasion, c’est un but. Il a eu quelques demi-occasions, mais la vraie marque d’un grand finisseur est qu’il reste calme quand la grosse occasion se présente« , a conclu le Norvégien. Manchester United recevra l’Atalanta Bergame, le 20 octobre prochain à l’occasion de la troisième journée de C1. L’occasion pour Cristiano Ronaldo d’entrer un peu plus dans l’histoire de cette compétition, devenue sienne.