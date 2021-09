Mali: un soldat français tué par les combattants djihadistes

Un soldat français a été tué lors d’affrontements violents avec des combattants djihadistes au Mali, ont rapporté les médias et confirmé par les responsables français.

Les combattants djihadistes continuent de frapper au Mali. Vendredi, des affrontements ont eu lieu entre les éléments de la force française Barkhane et des combattants djihadistes au Mali, et un soldat français a été tué. Dans un communiqué, la présidence française a exprimé « une émotion particulièrement forte » à l’annonce de l’assassinat de vendredi matin et a déclaré qu’elle « réaffirme la détermination de la France dans sa lutte contre le terrorisme », a rapporté l’AFP.

La mort de ce soldat français au combat porte à 52 le nombre de Français tués en service dans la région du Sahel depuis 2013. La France mène « l’opération Barkhane » contre des groupes terroristes dans la région du Sahel – Burkina Faso, Tchad, Mali, Mauritanie et Niger, depuis plusieurs années.

La situation au Mali s’est déstabilisée en 2012 lorsque des militants touaregs se sont emparés de vastes territoires dans le nord du pays. Le conflit s’est encore intensifié à cause des activités des islamistes, des forces fidèles à l’ancien dirigeant libyen Mouammar Kadhafi ainsi que de l’ingérence française.

La dernière attaque intervient dans un contexte de relations de plus en plus tendues entre Paris et Bamako, où la junte militaire au pouvoir envisage d’embaucher des mercenaires russes pour aider à combattre les insurgés ont alarmé la France et ses alliés de l’UE et de la CEDEAO.

Les ministres français des Affaires étrangères et de la Défense ont averti cette semaine Bamako que son projet d’embaucher un millier de paramilitaires du groupe russe Wagner n’était pas compatible avec le maintien des troupes françaises dans le pays. L’Estonie a également menacé de retirer ses troupes.