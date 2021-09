Mali: les autorités confirment être en discussion avec la société russe Wagner

Le ministère malien de la Défense, a confirmé que le Mali échange avec la société militaire privée russe Wagner, pour le déploiement de milliers de paramilitaires russes au Mali.

Annoncé par l’agence Reuters puis, repris par la diplomatie française qui, non seulement s’en inquiète et menace, l’imminent accord militaire entre le Mali et la société militaire russe Wagner, n’est pas une rumeur. Le Mali échange avec la société pour le déploiement d’un important effectif de ses militaires à Bamako. « Le Mali entend désormais diversifier ses relations pour assurer la sécurité du pays. Nous n’avons rien signé avec Wagner, mais nous discutons avec tout le monde« , a confirmé le ministère de la Défense malien cité par AFP.

Mardi, les autorités françaises ont exprimé leurs inquiétudes face aux discussions en cours entre le Mali et la société Wagner, mettant en garde que toute conclusion d’accord pour le déploiement des militaires russes au Mali entrainera le retrait des troupes françaises engagées dans la lutte contre le terrorisme depuis 8 ans.

« Le ministère fédéral des Affaires étrangères est au courant des discussions entre la Russie et le gouvernement malien« , écrivent-elles les autorités allemandes. « Nous sommes en dialogue avec nos partenaires européens et avec le gouvernement malien sur cette question, ainsi que sur l’ensemble de la coopération bilatérale et multilatérale du Mali avec l’Allemagne, l’UE et les pays tiers« , poursuit le ministère fédéral des Affaires étrangères.

Au Mali, le groupe Wagner sera chargé de former les Forces armées maliennes (FAMa) et d’assurer la protection de certains hauts dirigeants maliens, mission qu’effectue déjà le groupe Wagner en Centrafrique.