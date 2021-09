« Malheureusement on continue à se parler par avocat », la guerre du clan Hallyday loin de se terminée

Depuis la mort de Johnny Hallyday, le 5 décembre 2017, son clan ne cesse de se déchirer. Et 5 ans après, Laeticia Hallyday et les aînés de Johnny Hallyday, David et Laura Smet, continuent de se livrer à une bataille sans merci.

À la veille de l’inauguration d’une esplanade Johnny Hallyday à Paris, sa veuve Laeticia se confie dans les colonnes du « Parisien ». Laeticia Hallyday, de retour en France, s’est confiée sur sa relation à Laura Smet et David Hallyday. La veuve de Johnny Hallyday affirme ainsi qu’ils ne se parlent que par avocats interposés, et avoir peu de contacts avec les deux aînés de son mari.

«Les choses se sont un peu apaisées mais nos rapports restent compliqués. J’ai tendu la main plusieurs fois, j’aurais aimé que cette histoire d’héritage reste en famille, qu’on se parle autour d’une table quand Johnny est parti, qu’on puisse parler des décisions de mon mari», se désole-t-elle. Vœu pieux, elle le sait. «On n’est pas une famille ordinaire», concède Laeticia, avant d’affirmer avoir «essayé de renouer le dialogue, d’apaiser les rancœurs, les non-dits». «Malheureusement on continue à se parler par avocat. J’ai invité David à venir sur scène j’aurais adoré qu’il chante Sang pour sang [titre qu’il a écrit pour son père, N.D.L.R.]. Il a répondu gentiment par son avocat qu’il ne pourrait pas être là parce qu’il est en tournée. J’ai envoyé un mail à Laura. Malheureusement elle ne m’a pas répondu, mais a donné une réponse sur Instagram. Cela m’a beaucoup attristée.»

Tout en espérant un jour pouvoir s’entretenir directement avec les enfants de celui qu’elle appelle encore «mon mari», Laeticia expose encore un peu plus la rupture entre les deux clans. «On a un sentiment d’abandon, mes filles Jade et Joy n’existent plus pour eux, elles n’ont plus de lien avec David et Laura, estime-t-elle. C’est triste mais je pense qu’avec le temps, les choses vont s’apaiser. Johnny n’a certainement pas fait les choses correctement avant son départ, mais on ne va pas réécrire l’histoire. Et j’espère qu’un jour Jade et Joy retrouveront leur frère et leur sœur.» Preuve que la guerre du clan Hallyday n’est toujours pas terminée.