Maître Gims: un ex-manager de l’artiste condamné pour escroquerie

L’ancien manager de Maître Gims a des soucis à se faire. Pour avoir établi de fausses factures, entre 2014 et 2016, l’homme est condamné à 2 ans de prison et à 50.000 Euros d’amende.

Ce lundi 27 septembre 2021, en France, un ancien manager de Maître Gims s’est retrouvé devant le tribunal correctionnel de Créteil. Au sortir du verdict, l’homme est condamné à une peine de 24 mois de prison, avec 12 de sursis et à 50.000 Euros d’amende et sera soumis à une peine de détention à domicile. La cause, il a escroqué quelque 300.000 Euros à Universal Music France, entre 2014 et 2016.

Lors du même jugement, trois autres personnes ont aussi été condamnées à Six mois de prison ferme et à douze mois avec sursis, tandis que trois autres ont bénéficié de la relaxe pure et simple. Selon le président du tribunal, rapporté par Le Point, en effet, entre 2014 et 2016, Universal Music France a eu à payer des factures, qui, en réalité, n’avaient rien à voir avec les dépenses liées au contrat liant l’artiste au label.

Après enquête, le pot aux roses a été découvert

À la faveur d’une enquête poussée, un trou financier a été découvert. Selon les enquêteurs, rapportés par la même source, d’autres initiatives, notamment, une avec Vitae, ont également fait l’objet de malversations financières, au grand dam de la célèbre maison de disques. Le procureur, lors de son réquisitoire, a souligné que « c’est lui (le manager, NDLR) qui a tiré réellement profit de cette infraction, celui qui est en position de force, qui a pu imposer sa volonté », dans des propos rapportés par la même source.

À la barre, l’accusé se défend bec et ongle. « Jamais de ma vie je n’ai fait de fausses factures. », s’est-il défendu, précisant que « C’est un milieu particulier », « j’établis un budget pour un album et un contrôle de gestion valide, mon rôle est de fluidifier le système. »