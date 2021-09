Lutte contre l’insécurité au Burkina Faso: 3 réseaux de malfaiteurs démantelés

La police nationale du Burkina Faso a mis hors d’état de nuire, 7 personnes, formant 3 réseaux différents de malfaiteurs qui opèrent à Ouagadougou, la capitale du pays.

Au total, 7 personnes, formant 3 réseaux différents, ont été mises aux arrêts par la Police Nationale du Burkina Faso. Ces groupes de présumés voleurs et trafiquants de stupéfiants, dont les membres ont un âge compris entre 16 et 29 ans, s’adonnaient à des activités illicites dans la ville de Ouagadougou et ses environs.

Le groupe des trafiquants étaient en collaboration avec des individus à partir de pays voisins, qui leur livraient « leurs marchandises » par l’intermédiaire de leurs acolytes appelés « passeurs ». Les produits sont ensuite distribués à des grossistes qui sont chargés de la vente.

Les deux (02) autres groupes, spécialisés dans les vols et cambriolages, évoluaient en binômes, identifiaient leurs cibles qu’ils filaient, et une fois arrivés dans une zone propice, les dépouillaient de tout objet de valeur trouvé en leur possession. Les produits de vol sont soit écoulés sur le marché, soit placés dans leurs propres boutiques de vente de pièces détachées.

Les investigations de la Brigade de Recherches du Commissariat Central de Police de la Ville de Ouagadougou ont permis de saisir une arme à feu, des munitions, vingt-cinq (25) kilogrammes de stupéfiants, une vingtaine de motos de diverses marques, des téléphones portables, des numéraires et divers autres objets.