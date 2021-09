Louis Vlavonou, « triste et décontenancé », sur la mort du père de l’argentier national

Ce vendredi 03 septembre 2021, Nestor Wadagni, père de l’argentier national, Romuald Wadagni, est passé de vie à trépas. « je suis à la fois triste et décontenancé », a déclaré Louis Vlavonou, l’actuel président de l’Assemblée nationale du Bénin.

Le ministre d’État de l’économie et des finances du Bénin, Romuald Wadagni, a perdu son père. Nestor Wadagni est passé de vie à trépas, ce vendredi 03 septembre 2021, des suites de la Civid-19. « J’apprends avec une forte émotion la disparition de Dr WADAGNI Nestor, Vice-président du Conseil Economique et Social du Bénin. Devant ce douloureux coup du sort, je suis à la fois triste et décontenancé » a déclaré le président de l’Assemblée nationale du Bénin, sur sa page Fecebook. » Je voudrais exprimer ma sympathie et ma profonde compassion au ministre Romuald WADAGNI, digne fils de l’illustre disparu. Sincères condoléances aux familles éplorées et à l’ensemble des militants du parti Union Progressiste, notre formation politique commune », a écrit Louis Gbèhounou Vlavonou.

Diplômé de l’École Nationale de la statistique économique de Paris (ENSAE-Paris), Nestor Wadagni a travaillé à la Banque Centrale des État de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) d’octobre 1993 à décembre 2009. Dr. Nestor Wadagni y a occupé successivement le poste de Directeur Adjoint des Études, Directeur de la recherche et conseiller à la stabilité financière.

Ancien Directeur de Cabinet du ministre d’État Bruno Amoussou, il a aussi occupé le poste de Directeur des finances et beaucoup d’autres postes au ministère du plan comme, Directeur des études et de la planification, Directeur du plan d’Etat, Directeur du Centre National de Documentation et d’informatique. Il est depuis 2019, Vice-Président du Conseil Economique et Social (CES). Nestor Wadagni est originaire de Lokossa dans le département du Mono. Membre du parti Union Progressiste (UP), Nestor Wadagni fait partie des premiers docteurs sortis de l’Institut de Mathématiques et de Sciences Physiques (IMSP) de Dangbo.