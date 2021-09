L’ivoirienne Laetitia Ky entre dans le « Guinness World Records » avec le saut le plus rapide avec des cheveux

Le Guinness World Records a révélé jeudi les derniers détenteurs de records pour l’édition 2022 de son célèbre livre. Et l’Ivoirienne Laetitia Ky a battu le record de la personne qui saute le plus rapidement avec ses propres cheveux en 30 secondes.

Devenue ultra populaire sur Instagram grâce à ses clichés artistiques où ses cheveux sont utilisés comme outil de communication, Laetitia Ky, vient d’entrer dans le livre des Records Guinness 2022 où elle établit le record du nombre de sauts fait avec les cheveux: 60 sauts en 30 secondes. Laetitia, 25 ans, a ainsi sauté une corde qu’elle a faite avec ses propres cheveux pendant 30 secondes.

La mannequin, actrice et artiste de 25 ans est connue pour faire des sculptures avec ses mèches. « Pour ce nouveau record, Laetitia a tressé ses cheveux naturels puis a ajouté des extensions pour former la « corde » qu’elle utiliserait pour sauter », a déclaré Guinness World Records dans un communiqué. « Elle a tenté de battre ce record pour inspirer les autres à célébrer leurs talents. »

Née à Abidjan, en Côte d’Ivoire, l’artiste et mannequin utilise des extensions de cheveux, de la laine, du fil et des aiguilles pour former de grandes coiffes aux formes incroyables avant de publier le résultat, souvent engagé, sur son compte Instagram. Laetitia Ky s’inspire de la tradition précoloniale des femmes pour la culture africaine. Elle pratique une coiffure variée, avec des styles, des longueurs et des formes différentes.